Про це сповіщає Vogue.

Повідомляється, що в кліпі Софі Віллі грає на піаніно в старовинній церкві, де її оточують десятки запалених свічок. Знімання відео проходили в євангелистської церкві у Тбілісі, авторами відеоролика виступили грузинські кінематографи Діто Деканосідзе та Гіоргій Маккарі Гоголадзе.

“Я вірю, що ця пісня потрапить у плейлист кожного українця, хто зараз проходить через складні часи, сидячи вдома, зі свічками та лампою, — каже Sophie Villy. — Я впевнена в перемозі правди, в перемозі світла та перемозі України”.

Також зазначено, що це не перший трек співачки, який вона присвячує Україні. На початку повномасштабного вторгнення Софі випустила спільний трек з українськими музикантами The Maneken та Мішей Правильним — “What Can Be Worse”.