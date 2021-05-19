Про це вони повідомили в своїх Instagram-акаунтах.

Дитина з’явилася на світ 8 травня. Малюка назвали Джейсон Кінг Деруло.

“Найщасливіший день в моєму житті: ми привезли додому нашого малюка. Йому дуже пощастило мати таку неймовірно турботливу маму-героїню”, – зазначив Джейсон Деруло.

Він також опублікував зворушливе відео з сином.

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Своєю чергою, Джена поділилася серією перших фотографій новонародженого, зроблених в пологовій палаті.

“Побіжний погляд на перший тиждень з нашим здоровим красивим маленьким королем. Життя тепер має набагато більше сенсу, і я дуже вдячна йому за це. Я так закохана в цього маленького хлопчика, він – все те, чого я раніше не знала, все, що мені потрібно”, – додала вона.

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