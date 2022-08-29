Відповідний указ опубліковано на сайті президента України.
Нагороду надали на День Незалежності. Зазначено, що орден присвоєно за заслуги “у зміцненні української державності”.
“За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов’язку”, – йдеться в указі президента.
Зазначимо, що співак 9 травня 2018 року виступав у Москві. Свій виступ він називав “просуванням української ідеї”. Хоча ще у жовтні 2017 року він заявляв, що “зараз не час” виступати у Росії або відвідувати окупований Крим.
Співак родом зі Львова. Він став першим переможцем музичного телепроєкту “Шанс” у 2003 році. Йому було надано звання заслуженого артиста України у 2009 році. Указ видав тодішній президент Віктор Ющенко.
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