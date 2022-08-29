Українського співака Віталія Козловського нагороджено орденом “За заслуги” ІІІ ступеня. У 2018 році чоловік виступав до Дня перемоги у московському районі Солнцево.

Відповідний указ опубліковано на сайті президента України.

Нагороду надали на День Незалежності. Зазначено, що орден присвоєно за заслуги “у зміцненні української державності”.

“За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов’язку”, – йдеться в указі президента.

Зазначимо, що співак 9 травня 2018 року виступав у Москві. Свій виступ він називав “просуванням української ідеї”. Хоча ще у жовтні 2017 року він заявляв, що “зараз не час” виступати у Росії або відвідувати окупований Крим.

Співак родом зі Львова. Він став першим переможцем музичного телепроєкту “Шанс” у 2003 році. Йому було надано звання заслуженого артиста України у 2009 році. Указ видав тодішній президент Віктор Ющенко.