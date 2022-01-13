Про це повідомляє журнал Vogue.

Як зазначив співак у своєму Instagram, він привів Меган під ті самі дерева, під якими вони закохалися, аби попросити її вийти за нього заміж.

Обручка, розроблена Бейкером та ювеліром Стівеном Вебстером складається з двох каменів. Смарагд символізує Меган, а діамант Колсона. Разом вони формують символ їхнього кохання.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений the Blonde Don (@machinegunkelly)

У коментарі для Vogue Вебстер розповів, як його вразив романтизм Бейкера, додавши, що співак хотів чогось оригінального та значущого для пари.

Я використав магніти, вбудовані в золото, щоб притягнути два кільця разом, якщо їх носити як одне. Можливо, це найромантичніша історія, з якою мені доводилося працювати”, — сказав британський ювелір.

Меган Фокс також поділилася відео в Instagram, наголосивши, що як в цьому, так і в будь-якому іншому житті вона б погодилась вийти за нього.

Ми не звертали уваги на біль, з яким ми зіткнулися разом за такий короткий, божевільний проміжок часу. Не підозрювали, якої праці та жертв вимагатимуть від нас стосунки. Ми були сп’янілими від коханням. І ось через півтора роки, пройшовши разом через пекло, він попросив мене вийти за нього заміж”, — зазначила Меган.