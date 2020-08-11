Про це він написав у своєму Instagram.

На думку Коржа, протестувальникам варто припинити виходити на акції та чинити опір правоохоронцям. Співак звернувся до підписників, застерігши їх від зіткнень з правоохоронцями та закликавши шукати інші способи боротьби.

“Пацани. Ви перемогли. Пригальмуйте сьогодні. Ви показали, що можете дати відсіч. Навели двіж на весь світ. Відосів вистачить на місяць вперед. Ця тема (прямі зіткнення) вже не буде працювати в плюс. Ту “перемогу з дня на день”, про яку вам пишуть у телезі (месенджері Telegram — ред.) наразі одержати просто нереально. Я це бачу на власні очі, перебуваючи в Мінську. Далі тільки трупи. Силовики у такий спосіб на бік людей не переходять. Зараз в їхніх очах ви як раз ті, проти яких їх натаскували роками. Вимагайте від своїх лідерів інших рішень. Бережіть себе, не ризикуйте бездумно. Не забувайте чиї ви правнуки. Передавайте всім”, — написав він.

Варто зазначити, що допис музиканта був відредагований після того, як фанати почали масово критикувати Коржа у коментарях.

“Дякую, що зрадив!”, “Залишилося сказати “ще трохи потерпіти залишилося, і все буде добре”. Ти не Макс Корж — ти Максим Вафля!”, писали вони.

Невдоволення фанатів викликало і формулювання “Навели двіж на весь світ. Відосів вистачить на місяць вперед”:

“Про “відоси на місяць наперед” дуже погано написано. Таке враження, що це люди розважаються і тік токи записують. А це ж кадри як беззбройних людей б’ють палицями та розстрілюють гумовими кулями тільки за те, що вони вимагають чесного підрахунку голосів та змінюваності влади”, — написав один з підписників музиканта.

Згодом Корж додав слова “Я говорю тільки про сьогоднішній день” на початку тексту. Слова “Бережіть себе, не ризикуйте бездумно” було замінено на “Бережіть себе, не лізьте безпосередньо”. Фрагмент “Навели двіж на весь світ. Відосів вистачить на місяць вперед” був видалений.

У підсумку звернення виглядає так:

“Пацани. На сьогодні Ви перемогли. Тормозіть СЬОГОДНІ двіж. Я говорю тільки про сьогоднішній день. Ви показали, що можете дати відсіч. Навели шуму на весь світ. Ця тема (прямі зіткнення) сьогодні не спрацює в плюс. Ту “перемогу з дня на день” про яку вам пишуть у телезі (месенджері Telegram — ред.) наразі прямими зіткненнями об’єктивно одержати нереально. Я це бачу на власні очі , перебуваючи в Мінську. Сьогодні будуть тільки трупи. Силовики у такий спосіб на бік людей не переходять. Зараз в їхніх очах ви як раз ті, проти кого їх натаскували роками. До них не звертаюся, бо це марно. Боротися необхідно. Потрібно йти до кінця. Вимагайте від своїх лідерів інших рішень. Бережіть себе, не лізьте безпосередньо. Не забувайте чиї ви правнуки. Передавайте всім”.

Довідка. Макс Корж — 31-річний білоруський російськомовний співак та автор пісень. Виступає у жанрах хіп-хоп, реп, реп-рок, дабстеп, синті-поп. Він почав сольну кар’єру у 2012 році та вже випустив 6 студійних альбомів. Також у 2012 році співак підписав контракт із російським лейблом Respect Production, до якого також входять відомі артисти як Каста, Чаян Фама, та Жара. У 2016 році йому було заборонено в’їзд до України терміном на п’ять років у зв’язку з проведенням концертів на тимчасово окупованій території Криму. Вже у 2017 році заборону було скасовано.

Нагадаємо, 9 серпня у Білорусі відбулися вибори президента. Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%.