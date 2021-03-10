Про це пише Variety.

Пісня “Blinding Lights” The Weeknd б’є рекорди практично відтоді, як була випущена наприкінці листопада 2019 року.

У понеділок вона побила, можливо, найважливіший рекорд з усіх: вона стала першою піснею, яка провела цілий рік у топ-10 популярного рейтингу Billboard Hot 100.

Це затьмарює попередній рекорд пісні “Circles” Посту Мелоуна, яка протрималася 39 тижнів.

“Blinding Lights” також є рекордсменом за тривалістю перебування пісні в п’ятірці найкращих – 43 тижні.

Як зазначає Variety, трек впевнено рухається до того, щоб побити рекорд, встановлений піснею Imagine Dragons “Radioactive” – ​​вона протрималася 87 тижнів.