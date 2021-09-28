У США суд присяжних визнав автора пісні "I Believe I Can Fly" R Kelly (справжнє ім’я Роберт Сільвестр Келлі) винним у торгівлі людьми та сексуальному насильстві щодо дев'яти жінок та двох чоловіків.

Про це повідомляє BBC.

Присяжним знадобилося 9 годин, щоб визнати його винним. Вирок призначать 4 травня. Ймовірно, виконавець проведе решту свого життя у в’язниці.

Під час судового розгляду прокурори детально розповіли, як менеджери, охоронці та інші члени оточення співака сприяли скоєнню злочинів.

Одна з потерпілих розповіла, що Келлі ув’язнив її, нагодував наркотиками та зґвалтував. За словами жінки, вона переховувалася від Келлі через погрози після того, як оприлюднила свої звинувачення.

Суд отримав докази, що Келлі психологічно тиснув на своїх жертв. Зокрема, він не дозволяв їм їсти або користуватися вбиральнею без його дозволу, контролював, який одяг вони носять й змушував називати його “тато”.

Під час федерального розслідування з’ясувалося, що співак незаконно оформив документи, щоб одружитися з неповнолітньою співачкою Алією, яка загинула в авіакатастрофі в серпні 2001 року. На той момент дівчині було всього 15 років.

“Я займаюся адвокатською діяльністю протягом 47 років. За цей час я переслідувала багатьох сексуальних маніяків, які вчинили злочини проти жінок та дітей. З усіх тих, кого я переслідувала, містер Келлі – найгірший”, – сказала журналістам адвокатеса жертв Глорія Голд.

Шанувальники виконавця прийшли підтримати його під будівлю суду. Вони вмикали хіти співака, але це не вплинуло на рішення суду присяжних.

ДОВІДКА. R. Kelly – американський музикант в стилі ритм-н-блюз, співак і продюсер. Володар трьох премій “Ґреммі”. За даними журналу Billboard, R. Kelly є найбільш успішним сольним виконавцем 1990-х за кількістю синглів, що потрапили в число сорока кращих композицій США.