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Співавторка «Друзів» Марта Кауффман визнала відсутність расового розмаїття у серіалі

Одна з творців серіалу “Друзі” - сценаристка Марта Кауффман - визнала відсутність расового розмаїття в ситкомі.

Понеділок, 19 липня 2021, 18:53

Фото: Getty Images

Про це вона заявила під час ATX Television Festival, інформує E!

Кауффман перепросила глядачів за те, що усі шестеро акторів, що виконували головні ролі, були білими. Вона зазначила, що це була помилка режисерів, але тоді вони не вбачали у цьому проблеми.

“Це було певною мірою продуктом певного проміжку часу. І мого власного незнання… Тоді не було багато шоу, які мали міжрасовий характер”, – заявила Кауффман.

Сценаристка зауважила, що підійшла б серйозніше до расового різномаїття у ситкомі, якби зйомки відбувалися зараз.

“Я б хотіла знати тоді те, що я знаю зараз… Тоді я приймала б зовсім інші рішення. Маю на увазі те, що я завжди вітала в нашій компанії людей різних етнічних і соціокультурних груп, але я робила недостатньо, і тепер все, про що я думаю, – що я можу зробити? Як я можу це виправити? Як можна було б створити шоу по-іншому?” – додала Кауффман.

Нагадаємо, що американська актриса і телеведуча ток-шоу The View Шеррі Шеперд заявила про відсутність расової різноманітності в серіалі “Друзі”.

Теги: Друзі, Марта Кауффман, ситком

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