Два співробітника Кенсінгтонського палацу, які звинуватили Меган Маркл в знущаннях, відмовилися від своїх претензій.

Про це повідомляє ЕТ.

Звинувачення проти герцогині Сассекської вперше з’явилися в статті The Times в березні цього року, всього за кілька днів до відвертого інтерв’ю пари з Опрою Вінфрі.

Скаргу подав колишній секретар зі зв’язків з громадськістю принца Гаррі і Меган Джейсон Кнауф.

Він зробив це по електронній пошті, “мабуть, в спробі змусити Букінгемський палац захистити співробітників, які, як він стверджував, піддавалися тиску з боку герцогині. Принц Гаррі благав Кнауфа не переслідувати їх, повідомляв інсайдер”.

Тепер же в новому епілозі книги-біографії “У пошуках свободи” авторства Оміда Скоби і Керолін Дюран повідомляється, що “двоє з осіб, згаданих в електронному листі, попросили видалити будь-які згадки конфлікту, і зняти звинувачення, висунуті ними на адресу герцогині Сассекської”.