Вотерс поділився світлинами з весілля в Facebook.

Музикант показав фотографії, на яких можна побачити його з нареченою. Він — у смокінгу, вона — в прозорій мереживній сукні. Молодята на світлинах обіймаються і розрізають весільний торт.

Також на одній зі світлин можна побачити собаку подружжя, яку Роджер жартома назвав “солоденька Джорджія Браун Чавіс-Вотерс”.

Допис Вотерс позначив коротким підписом: “Я такий щасливий, нарешті — хранительниця”.

До шлюбу з Чавіс Вотерс був одружений з Джудіт Трім у 1969–1975 роках. Потім із Керолін Крісті, з якою він має двох дітей, з 1976 по 1992 рік.

Пізніше у 1993 році він одружився зі своєю третьою дружиною Прісциллою Філліпс, яка народила йому сина в 1993 році. Вони розлучилися у 2001 році.

З 2012 по 2015 роки Вотерс був одружений з Лорі Дернінг, своєю четвертою дружиною.

Чавіс і Вотерс були разом кілька останніх років. У 2018 році музикант розповів в інтерв’ю виданню InfoBae, що вони познайомилися на одному з його концертів декількома роками раніше. Тоді вона працювала в транспортному секторі.