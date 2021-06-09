Сподівалася на примирення: Меган Маркл таємно зателефонувала Кейт Міддлтон

Про це повідомляє видання The Mirror.

Інсайдери повідомили виданню, що Меган Маркл побоюється, що Єлизавета II позбавить їх з принцом Гаррі титулів герцогів Сассекських після скандального інтерв’ю Опрі Вінфрі та інших гучних заяв про королівську сім’ю.

Видання зазначає, що Маркл вирішила помиритися з Букінгемським палацом, тому зателефонувала людині, яка має великий вплив на британську монархію – Кейт Міддлтон.

“Меган боїться втратити титул внаслідок заяв Гаррі про королівську сім’ю в його недавньому документальному фільмі Apple TV + з Опрою Вінфрі. Вона таємно зв’язалася з Кейт, оскільки знає, що єдина надія на поліпшення стосунків з родиною, – це привернути Кейт на їхній бік”, – запевняє інсайдер.

Джерела повідомляють, що Кетрін хоче виправити ситуацію, що склалася між королівською сім’єю та герцогами Сассекськими. Однак Міддлтон не хоче діяти таємно за спинами рідних. Інсайдер додав, що під час розмови з Маркл, Міддлтон поводилась дуже стримано та контролювала кожне слово.

“Кейт вважала за краще б триматися якомога далі від будь-яких “секретних розмов”, оскільки боїться, що все, що вона скаже, може бути використано проти неї. Але вона хоче миру і спокою, особливо з огляду на те, скільки болю це завдало Вільяму, Чарльзу і королеві. Її єдині мудрі слова для Меган і Гаррі – припинити раз і назавжди публічні спалахи гніву“, – додало джерело.

У Букінгемському палаці цю розмову не коментують.