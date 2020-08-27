Список опубліковано в блозі компанії.

У плейлисті Songs of Summer представлені треки, які найбільше прослуховувалися з 1 червня по 15 серпня.

Рейтинг очолила композиція “Rockstar” від американських реперів DaBaby та Roddy Ricch. Її прослухали понад 380 млн разів.

DaBaby у коментарі сервісу сказав, що знав, що цей трек стане популярним, “але дивитися, як він стає світовим хітом — це дуже приємне відчуття”.

Друге місце у топі зайняв канадський співак The Weekend з піснею “Blinding Lights”. Вона зібрала трохи менш як 340 млн прослуховувань.

На третьому місці опинився ремікс на пісню репера Saint Jhn — Roses від казахського діджея Imanbek.

Також до топ потрапили такі відомі виконавці, як Гаррі Стайлс, Леді Гага, Аріана Гранде, Дрейк, Дуа Ліпа та інші.

Наводимо повний перелік треків:

“Rockstar” — DaBaby та Roddy Ricch “Blinding Lights” — The Weeknd “Roses – Imanbek Remix” — SAINt JHN “Savage Love (Laxed – Siren Beat)” — Jason Derulo та Jawsh 685 “Watermelon Sugar” — Гаррі Стайлс “death bed (coffee for your head)” — Powfu, beabadoobee “Rain On Me” — Леді Гага та Аріана Гранде “Toosie Slide” — Дрейк “Breaking Me” — Topic, A7S “Dance Monkey” — Tones and I “ily (i love you baby)” — Surf Mesa featuring Emilee “Don’t Start Now” — Дуа Ліпа “Party Girl” — StaySolidRocky “Blueberry Faygo” — Lil Mosey “Break My Heart” — Дуа Ліпа “Stuck with U” — Аріана Гранде та Джастін Бібер “Someone You Loved” — Льюїс Капальді “MAMACITA” — Black Eyed Peas, J. Rey Soul, Ozuna “La Jeepeta – Remix” — Anuel AA, Brray, Juanka, Myke Towers, Nio Garcia “The Box” — Roddy Ricch

Прослухати плейлист можна на Spotify: