Список опубліковано в блозі компанії.
У плейлисті Songs of Summer представлені треки, які найбільше прослуховувалися з 1 червня по 15 серпня.
Рейтинг очолила композиція “Rockstar” від американських реперів DaBaby та Roddy Ricch. Її прослухали понад 380 млн разів.
DaBaby у коментарі сервісу сказав, що знав, що цей трек стане популярним, “але дивитися, як він стає світовим хітом — це дуже приємне відчуття”.
Друге місце у топі зайняв канадський співак The Weekend з піснею “Blinding Lights”. Вона зібрала трохи менш як 340 млн прослуховувань.
На третьому місці опинився ремікс на пісню репера Saint Jhn — Roses від казахського діджея Imanbek.
Також до топ потрапили такі відомі виконавці, як Гаррі Стайлс, Леді Гага, Аріана Гранде, Дрейк, Дуа Ліпа та інші.
Наводимо повний перелік треків:
- “Rockstar” — DaBaby та Roddy Ricch
- “Blinding Lights” — The Weeknd
- “Roses – Imanbek Remix” — SAINt JHN
- “Savage Love (Laxed – Siren Beat)” — Jason Derulo та Jawsh 685
- “Watermelon Sugar” — Гаррі Стайлс
- “death bed (coffee for your head)” — Powfu, beabadoobee
- “Rain On Me” — Леді Гага та Аріана Гранде
- “Toosie Slide” — Дрейк
- “Breaking Me” — Topic, A7S
- “Dance Monkey” — Tones and I
- “ily (i love you baby)” — Surf Mesa featuring Emilee
- “Don’t Start Now” — Дуа Ліпа
- “Party Girl” — StaySolidRocky
- “Blueberry Faygo” — Lil Mosey
- “Break My Heart” — Дуа Ліпа
- “Stuck with U” — Аріана Гранде та Джастін Бібер
- “Someone You Loved” — Льюїс Капальді
- “MAMACITA” — Black Eyed Peas, J. Rey Soul, Ozuna
- “La Jeepeta – Remix” — Anuel AA, Brray, Juanka, Myke Towers, Nio Garcia
- “The Box” — Roddy Ricch
Прослухати плейлист можна на Spotify:
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