Список опубліковано в блозі компанії.

У плейлисті Songs of Summer представлені треки, які найбільше прослуховувалися з 1 червня по 15 серпня.

Рейтинг очолила композиція “Rockstar” від американських реперів DaBaby та Roddy Ricch. Її прослухали понад 380 млн разів.

DaBaby у коментарі сервісу сказав, що знав, що цей трек стане популярним, “але дивитися, як він стає світовим хітом — це дуже приємне відчуття”.

Друге місце у топі зайняв канадський співак The Weekend з піснею “Blinding Lights”. Вона зібрала трохи менш як 340 млн прослуховувань.

На третьому місці опинився ремікс на пісню репера Saint Jhn — Roses від казахського діджея Imanbek.

Також до топ потрапили такі відомі виконавці, як Гаррі Стайлс, Леді Гага, Аріана Гранде, Дрейк, Дуа Ліпа та інші.

Наводимо повний перелік треків:

  1. “Rockstar” — DaBaby та Roddy Ricch
  2. “Blinding Lights” — The Weeknd
  3. “Roses – Imanbek Remix” — SAINt JHN
  4. “Savage Love (Laxed – Siren Beat)” — Jason Derulo та Jawsh 685
  5. “Watermelon Sugar” — Гаррі Стайлс
  6. “death bed (coffee for your head)” — Powfu, beabadoobee
  7. “Rain On Me” — Леді Гага та Аріана Гранде
  8. “Toosie Slide” — Дрейк
  9. “Breaking Me” — Topic, A7S
  10. “Dance Monkey” — Tones and I
  11. “ily (i love you baby)” — Surf Mesa featuring Emilee
  12. “Don’t Start Now” — Дуа Ліпа
  13. “Party Girl” — StaySolidRocky
  14. “Blueberry Faygo” — Lil Mosey
  15. “Break My Heart” — Дуа Ліпа
  16. “Stuck with U” — Аріана Гранде та Джастін Бібер
  17. “Someone You Loved” — Льюїс Капальді
  18. “MAMACITA” — Black Eyed Peas, J. Rey Soul, Ozuna
  19. “La Jeepeta – Remix” — Anuel AA, Brray, Juanka, Myke Towers, Nio Garcia
  20. “The Box” — Roddy Ricch

Прослухати плейлист можна на Spotify: