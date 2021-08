Плейлист опубліковано на Spotify.

Перше місце посідає хіт Олівії Родріго “Good 4 U”, який став лідером списків Spotify “Найкращі пісні літа в США” та “Найкращі світові пісні літа”.

У період з кінця травня пісня зібрала понад 600 мільйонів прослуховувань по всьому світу. Загалом 5 пісень співачки потрапили до списку (“Good 4 U”, “Deja Vu”, “Traitor”, “Drivers License”, “happier”).

Друге місце — за гуртом-переможцем “Євробачення” Måneskin. Щоправда, до верхівки ТОП-20 потрапила їхня пісня “Beggin”, яку випустили ще у 2017 році. Також серед найкращих — пісня “I Wanna Be Your Slave” з цьогорічного альбому.

Співак Джастін Бібер також потрапив до рейтингу з двома треками. Замикає рейтинг австралійський репер і співак Masked Wolf.

Ось повний перелік пісень з плейлиста “Songs of Summer”:

1. “Good 4 U” – Олівія Родріго

2. “Beggin’” – Måneskin

3. “Todo De Ti” – Рау Алехандро

4. “Montero (Call Me By Your Name)” – Lil Nas X

5. “Kiss Me More (з SZA)” – Doja Cat

6. “Stay (з Джастіном Бібером)” – The Kid Laroi

7. “Yonaguni” – Bad Bunny

8. “Bad Habits” – Ед Ширан

9. “Butter” – BTS

10. “Levitating (з DaBaby)” – Дуа Ліпа

11. “Deja Vu” – Олівія Родріго

12. “I Wanna Be Your Slave” – Måneskin

13. “Peaches (з Daniel Caesar & Givēon)” – Джастін Бібер

14. “Traitor” – Олівія Родріго

15. “Qué Más Pues?” – J Balvin, Марія Бесерра

16. “Save Your Tears (з Аріаною Гранде) (Remix)” – The Weeknd

17. “Drivers License” – Олівія Родріго

18. “happier” – Олівія Родріго

19. “Leave the Door Open” – Bruno Mars, Anderson.Paak, Silk Sonic

20. “Astronaut in the Ocean” – Masked Wolf