Стрімінговий сервіс Spotify отримав патент на технологію визначення настрою користувача на основі аудіоданих з мікрофона.

Про це повідомляють #Букви.

У документації патенту йдеться про те, що алгоритм Spotify зможе на основі аудіоданих мови користувача та фонового шуму визначати емоційний стан, стать, вік, а також расову приналежність користувача за акцентом.

Алгоритм здатний аналізувати висоту, тембр і ритм голосу, розпізнати стрес або поганий настрій. Цю технологію Spotify може використовувати кількома способами. Зокрема, алгоритм зможе впливати на рекомендацію плейлиста при включеній функції підбору схожої музики після завершення попередньої. Також ця система зможе впливати на формування підбірок і створення окремого розділу на головній сторінці.

Зазначимо, що у патенті немає інформації про те, яку музику добиратиме алгоритм, коли, наприклад, голос користувача сумний. Ймовірно, це буде добірка сумних композицій, або ж навпаки технологія вирішить підбадьорити людину веселими треками.

Наразі стрімінговий сервіс не коментує, коли технологія буде реалізована.