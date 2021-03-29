У пошуковій системі Google зросли запити про туфлі на високих підборах, в той час як пошукові запити про спортивні штани пішли на спад.

Про це пише видання Business of fashion.

Зараз можна подивитися на обсяги пасажирських авіаперевезень, статистичні дані про відвідування або розклад концертів, аби зрозуміти, коли життя повернулося у “нормальне русло”.

Але для світу моди найкращим індикатором може бути пошук у Google. Наприклад, запити про туфлі на високих підборах в останні дні досягли рівня, небаченого з лютого 2020 року, в той час як пошукові запити про спортивні штані переживають крах.

Можливо, це просто хороша погода, але може здатися, що життя нормалізується.

Швидке повернення до допандемічного рівня покупок і планів поїздок говорить про швидке відновлення тих сфер, які найбільш постраждали під час пандемії COVID-19.

Навіть з цими зрушеннями мода може бути не зовсім готова до вечірок та інших заходів, як у 2019 році. Наприклад, феєрія на честь 40-річчя Майкла Корса, яка відбудеться 20 квітня, буде повністю цифровою. Музичний фестиваль Coachella скасували. І жоден великий бренд поки не оголосив про реальні покази, які були звичайною справою в 2019 році.

Швидше за все, бренди все ще проявляють обережність. Якщо вакцинація проти коронавірусу буде продовжуватися в тому ж темпі, що і зараз, а кількість випадків захворювання на COVID-19 значно знизиться до початку літа, то слід очікувати відновлення різних заходів і в світі моди так само.