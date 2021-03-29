Про це пише видання Business of fashion.
Зараз можна подивитися на обсяги пасажирських авіаперевезень, статистичні дані про відвідування або розклад концертів, аби зрозуміти, коли життя повернулося у “нормальне русло”.
Але для світу моди найкращим індикатором може бути пошук у Google. Наприклад, запити про туфлі на високих підборах в останні дні досягли рівня, небаченого з лютого 2020 року, в той час як пошукові запити про спортивні штані переживають крах.
Можливо, це просто хороша погода, але може здатися, що життя нормалізується.
Швидке повернення до допандемічного рівня покупок і планів поїздок говорить про швидке відновлення тих сфер, які найбільш постраждали під час пандемії COVID-19.
Навіть з цими зрушеннями мода може бути не зовсім готова до вечірок та інших заходів, як у 2019 році. Наприклад, феєрія на честь 40-річчя Майкла Корса, яка відбудеться 20 квітня, буде повністю цифровою. Музичний фестиваль Coachella скасували. І жоден великий бренд поки не оголосив про реальні покази, які були звичайною справою в 2019 році.
Швидше за все, бренди все ще проявляють обережність. Якщо вакцинація проти коронавірусу буде продовжуватися в тому ж темпі, що і зараз, а кількість випадків захворювання на COVID-19 значно знизиться до початку літа, то слід очікувати відновлення різних заходів і в світі моди так само.
- Голландська туристична фірма Sunweb запросила 187 осіб на грецький острів Родос. Там вони відпочиватимуть в одному готелі протягом 8 днів. Організатори хочуть з’ясувати — чи можна відновити туризм під час пандемії коронавірусу.
- Пандемія завдала нищівного удару по сфері туризму. Через локдаун у 2020 році кількість туристичних поїздок скоротилася на 58-78%.