Про це повідомляється на сторінці Олімпійських ігор в Instagram.

Стометрівку спортсмен подолав за 9,84 секунд і таким чином побив африканський рекорд на цій дистанції, що тримався 15 років.

Сімбіне виграв 100 метрів серед чоловіків на Меморіальному заході Іштвана Гюлайя 2021 року в Угорщині у вівторок.

Другим фінішував Майкл Роджерс (США) – його час 10,00 сек. Третім прийшов ще один американець – Марвін Брейсі – з часом 10,02 сек.

Попередній африканський рекорд на 100 метрах встановив спортсмен Олусоджі Фасуба – його час 9,85 сек.

Наразі світовий рекорд на 100 метрах у чоловіків належить легендарному ямайському спринтеру Усейну Болту – його час 9,58. Він восьмикратний олімпійський чемпіон, 11-разовий чемпіон світу (рекорд в історії цих змагань серед чоловіків). За час виступів встановив вісім світових рекордів. В даний час є володарем світового рекорду у бігу на 200 метрів – 19,19 сек.