Про це повідомляє видання Variety.

Наразі відомо, що дебют нового музичного конкурсу має відбутися під час курортного сезону 2021 року.

Формат проведення шоу залишатиметься схожим на “Євробачення”. Участь братимуть професійні артисти — сольні співаки, дуети або гурти (до шести учасників), що виконуватимуть свої оригінальні пісні в усіх музичних жанрах. При цьому кожний учасник представлятиме не окрему країну, як на “Євробаченні”, а свій штат.

Обирати найкращих з 50 конкурсантів буде спеціально створена Американська пісенна академія, до якої увійдуть професійні музичні діячі з США. За підсумками буде обрано одного переможця конкурсу.

Раніше у Мережі з’явився трейлер нового конкурсу: