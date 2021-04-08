Про це виданню Variety повідомили продюсери шоу.
У цьому сезоні буде представлений абсолютно новий склад акторів, які грають членів королівської родини. Так, королеву Єлизавету II зіграє Імельда Стонтон, принцесу Діану – Елізабет Дебікі, принца Чарльза – Домінік Вест, а принцесу Маргарет – Леслі Менвілл.
Команда проєкту сподівається, що до липня Великобританія послабить суворі COVID-обмеження, які діють в країні з січня.
Серіал “Корона” вийшов на екрани в листопаді 2016 року. У першому сезоні велика частина сюжету була присвячена початку правління Єлизавети II і її відносинам з принцом Філіпом. Актори в проєкті змінюються кожні два сезони, щоб відповідати віку і зовнішності членів королівської родини.
- Раніше повідомлялося, що серіал “Корона” продовжили до шостого сезону, в якому покажуть події 1990-х – початку 2000-х років. Це означає, що принц Гаррі і Меган Маркл навряд чи стануть героями серіалу.