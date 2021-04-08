Знімання п'ятого сезону історичного драматичного серіалу "Корона", який виходить на стрімінговій платформі Netflix, почнеться у липні 2021 року.

Про це виданню Variety повідомили продюсери шоу.

У цьому сезоні буде представлений абсолютно новий склад акторів, які грають членів королівської родини. Так, королеву Єлизавету II зіграє Імельда Стонтон, принцесу Діану – Елізабет Дебікі, принца Чарльза – Домінік Вест, а принцесу Маргарет – Леслі Менвілл.

Команда проєкту сподівається, що до липня Великобританія послабить суворі COVID-обмеження, які діють в країні з січня.

Серіал “Корона” вийшов на екрани в листопаді 2016 року. У першому сезоні велика частина сюжету була присвячена початку правління Єлизавети II і її відносинам з принцом Філіпом. Актори в проєкті змінюються кожні два сезони, щоб відповідати віку і зовнішності членів королівської родини.