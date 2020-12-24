Про це пише Variety.

Фільм про Фуріосу розповість історію персонажа Шарліз Терон. Але її в новій картині не буде, а роль Фуріоси зіграє зірка серіалу “Хід королеви” Аня Тейлор-Джой. Також в зйомках беруть участь Кріс Хемсворт (“Тор”) і Яхья Абдул-Матін II (серіал “Хранителі”).

Режисером і сценаристом приквела виступив Джордж Міллер.

Крім того, Warner Bros. оголосила дату виходу мюзиклу “Колір пурпурний” Марші Норман, який з’явиться на екранах 20 грудня 2023 року. Дату релізу також отримав “Койот проти Акме”, який дебютує в кінотеатрах 21 липня 2023 року.