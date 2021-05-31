У короткому інтерв’ю виданню 19 травня він в основному дивився в підлогу і невиразно говорив. У соцмережах деякі фанати вирішили, що він повернувся до вживання наркотиків або має проблеми зі здоров’ям.

Після цього у бесіді з The Sun близьке до Перрі джерело заявило, що це не так. Інсайдер пояснив, що в день зйомок 51-річному артистові довелося перенести термінову стоматологічну операцію, через яку він відчував біль.

“Це вплинуло на його самопочуття. Йому було боляче, через це мова була невиразною. Ніхто не хоче зніматися після операції, але це сталося. Меттью сказав, що він чистий, не потрібно турбуватися”, – розповів інсайдер.

Він відкинув припущення про новий виток наркотичної залежності артиста.

Відомо, що Меттью Перрі боровся з -алко та наркотичною залежністю ще під час зйомок “Друзів”. Він зізнавався, що не пам’ятає три роки свого життя.