Про це повідомляється на сайті премії.

Зокрема, переможцями 9-ї Національної музичної премії YUNA стали:

Найкраще концертне шоу: MONATIK – LOVE IT Ритм

Найкращий виконавець: MONATIK

Найкраща виконавиця: NK

Відкриття року: Jerry Heil

Найкращий попгурт: Время и Стекло

Найкращий рокгурт: Антитіла

Найкращий відеокліп: MONATIK – LOVE IT Ритм

Найкращий естрадний хіт: Оля Полякова – Любовница

Найкращий дует: alyona alyona & Alina Pash – Падло

Найкраща пісня іншою мовою: MONATIK – LOVE IT Ритм

Найкраща пісня до фільму: DakhaBrakha – Пливе човен (“Вулкан”)

Найкраща пісня: Время и Стекло – Дим

Найкращий альбом: alyona alyona – Пушка, MONATIK – LOVE IT Ритм

Урочисте нагородження переможців YUNA 2020 через карантин та обмеження на проведення масових заходів відбудеться під час проведення наступної, десятої церемонії 30-31 березня 2021 року у столичному Палаці “Україна”. Це буде два різних шоу. Квитки, придбані на церемонію YUNA 2020, є дійсними на 30 березня й не потребують заміни.