Про це повідомляється на сайті премії.
Зокрема, переможцями 9-ї Національної музичної премії YUNA стали:
Найкраще концертне шоу: MONATIK – LOVE IT Ритм
Найкращий виконавець: MONATIK
Найкраща виконавиця: NK
Відкриття року: Jerry Heil
Найкращий попгурт: Время и Стекло
Найкращий рокгурт: Антитіла
Найкращий відеокліп: MONATIK – LOVE IT Ритм
Найкращий естрадний хіт: Оля Полякова – Любовница
Найкращий дует: alyona alyona & Alina Pash – Падло
Найкраща пісня іншою мовою: MONATIK – LOVE IT Ритм
Найкраща пісня до фільму: DakhaBrakha – Пливе човен (“Вулкан”)
Найкраща пісня: Время и Стекло – Дим
Найкращий альбом: alyona alyona – Пушка, MONATIK – LOVE IT Ритм
Урочисте нагородження переможців YUNA 2020 через карантин та обмеження на проведення масових заходів відбудеться під час проведення наступної, десятої церемонії 30-31 березня 2021 року у столичному Палаці “Україна”. Це буде два різних шоу. Квитки, придбані на церемонію YUNA 2020, є дійсними на 30 березня й не потребують заміни.
- 10 березня у Києві в готелі HILTON Kyiv назвали перших чотирьох переможців Національної музичної премії YUNA-2020.