Стали відомі деталі першого серіалу принца Гаррі і Меган Маркл для Netflix

Документальний серіал “Серце нескорених” (Heart of Invictus) розповість про учасників спортивних змагань “Ігри нескорених” (Invictus Games), які пройдуть в Гаазі у 2022 році.

Prince Harry has been a champion of the Invictus Games since its inception so it’s fitting that Archewell’s first Netflix series will spotlight and celebrate the competition’s amazing athletes.

Heart of Invictus will follow the competitors as they prepare for 2022’s games. pic.twitter.com/yM7t2qdBsw

