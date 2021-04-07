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Стали відомі деталі першого серіалу принца Гаррі і Меган Маркл для Netflix

Першим проєктом принца Гаррі й Меган Маркл для стрімінгової платформи Netflix передбачено серіал про колишніх військових, що стали спортсменами-паралімпійцями.

Середа, 7 квітня 2021, 16:34

Про це повідомила пресслужба платформи.

Документальний серіал “Серце нескорених” (Heart of Invictus) розповість про учасників спортивних змагань “Ігри нескорених” (Invictus Games), які пройдуть в Гаазі у 2022 році.

Над проєктом працюватиме продюсерська компанія Archewell. Режисером стане Орландо фон Айнсідель, а продюсером виступить Жоанна Натасегара.

Сам принц Гаррі став виконавчим продюсером серіалу.

“З перших “Ігор нескорених” у 2014 році ми знали, що кожен учасник матиме свій внесок в мозаїку рішучості й стійкості. Цей серіал дасть людям з усього світу вікно у зворушливі та живі історії конкурентів на їх шляху до Нідерландів в наступному році”, – прокоментував він проєкт.

 

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Публикация от Invictus Games Foundation (@weareinvictusgames)

  • Раніше Меган Маркл та принц Гаррі зробили ще один незалежний від королівської сім’ї крок. Подружжя запустило сайт благодійного фонду Archwell, про створення якого стало відомо навесні цього року.
  • Герцог і герцогиня Сассекські принц Гаррі і Меган Маркл мають намір заснувати власну премію.
Теги: Меган Маркл, принц Гаррі, серіал, Netflix

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