Стали відомі деталі першого серіалу принца Гаррі і Меган Маркл для Netflix

Про це повідомила пресслужба платформи.

Документальний серіал “Серце нескорених” (Heart of Invictus) розповість про учасників спортивних змагань “Ігри нескорених” (Invictus Games), які пройдуть в Гаазі у 2022 році.

Prince Harry has been a champion of the Invictus Games since its inception so it’s fitting that Archewell’s first Netflix series will spotlight and celebrate the competition’s amazing athletes. Heart of Invictus will follow the competitors as they prepare for 2022’s games. pic.twitter.com/yM7t2qdBsw — Netflix (@netflix) April 6, 2021

Над проєктом працюватиме продюсерська компанія Archewell. Режисером стане Орландо фон Айнсідель, а продюсером виступить Жоанна Натасегара.

Сам принц Гаррі став виконавчим продюсером серіалу.

“З перших “Ігор нескорених” у 2014 році ми знали, що кожен учасник матиме свій внесок в мозаїку рішучості й стійкості. Цей серіал дасть людям з усього світу вікно у зворушливі та живі історії конкурентів на їх шляху до Нідерландів в наступному році”, – прокоментував він проєкт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Invictus Games Foundation (@weareinvictusgames)