Про це повідомляється на сайті кіноакадемії.

Для кожного з них це буде перший досвід участі в церемонії в якості організаторів, хоча Содерберг у 2000 році отримав “Оскар” за режисуру за фільм “Трафік”, Стейсі Шер була номінанткою на “Оскар”, а Джессі Коллінз отримав номінацію на “Еммі” за організацію премії “Греммі”.

“Ми рівною мірою схвильовані й налякані. Надзвичайна ситуація, в якій ми всі опинилися, надала нам можливість зосередитися на фільмах і людях, які знімають їх по-новому, і ми сподіваємося зробити шоу, яке відчуватиметься так само як фільми, які ми всі любимо”, – сказали вони в спільній заяві.

Шоу призначено на неділю, 25 квітня. Зазвичай церемонію проводили в лютому, але цього разу довелося відтермінувати захід через COVID-19.