Про це повідомляється на фестивалю у Facebook.

Кращим українським повнометражним фільмом став фільм “Бєс” (режисер Єгор Трояновський), а серед короткометражних – -український фільм “Чачьó” (режисер Віталій Гавура).

У національному конкурсі побили короткометражний фільм “Прощавай”, Головін (Режисер Матьє Гримар), повнометражний фільм “Не все буде добре” (режисер Адріан Пірву, Олена Максим). Приз глядацьких симпатій – у авторів повнометражного анімаційного фільму “Віктор_Робот”.

Також визначені кращі акторська і режисерська роботи – переможцями стали Марія Хомутова за роль в стрічці “Двоє” (режисер Владислав Вєтров) і Адріан Пірву в і Олена Максим за стрічку “Не все буде добре”.

У міжнародному конкурсі гран-прі підлозі фільм “Вечеря в Америці” (режисер Адам Ремейер).

Кращим фільмом стала “Атлантида” Валентина Васяновича.

У номінації за кращу акторську роботу переміг ансамбль актрис з фільму “Материнство” (режисер Маура Дельперо): Лідія Ліберман, Деніз Каррізо і Агустіна Малали.

У номінації за кращу режисуру переміг Фабріс дю Уельс, який зняв фільм “Обожнювання”.

У конкурсі європейських документальних фільмів кращим фільмом визнано кінострічка “Воєнні канікули” (режисер Моріц Шульц).

Спеціальними дипломами журі відзначені картини “Земля Ґеварa” (режисер Кутайба Баргамджі) і “Перед оркестром” (режисер Анна-Карін Ґренрос).

Спеціальної згадки журі удостоєні фільми “Служителі” (режисер Іван Остроховскій) “Ти помреш у двадцять” (режисер Амджаж Абу-Алалах).