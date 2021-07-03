Про це повідомляє журнал People.

Пара познайомилась на роботі. Рене та Ант давно разом працювали на зніманні шоу Discovery + Celebrity IOU Joyride.

Журналістам не вдалося з’ясувати, коли саме розпочався роман пари, оскільки цьому завадила одна важлива деталь. Як виявилось, Ант три дні тому завершив процес розлучення з дружиною Крістіною, з якою вони разом прожили три роки. У Крістіни та Анта є син, якому всього рік. Опіку над сином вони розділили порівну. Також в Анта є двоє дітей від першого шлюбу.

Про стосунки Рене востаннє було відомо у 2019 році. Тоді актриса майже сім років зустрічалася з музикантом Дойлом Бремхоллом II. До цього вона була чотири місяці в шлюбі з музикантом Кенні Чесні. Дітей в актриси немає.