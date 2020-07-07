Актор і режисер Сільвестр Сталлоне розповів про роботу над режисерською версією четвертої частини фільму про боксера Роккі Бальбоа.

Про це він повідомив в Instagram.

Під постом з анонсом розширеної версії картини “Рембо: Остання кров”, яка вийшла на сервісі Apple TV +, Сталлоне запитали, чи збирається він випустити режисерську версію “Роккі Бальбоа” (шостий фільм франшизи 2006 року).

Він відповів, що робота над фільмом вже почалася.

“Її не буде, але зате я займаюся режисерською версією” Роккі IV “, і це буде приголомшливо”, – написав Сталлоне.

Дату виходу актор не назвав.

Фільм “Роккі 4” вийшов в 1985 році. У цій частині спортивної франшизи герой Сталлоне б’ється з радянським боксером Іваном Драго у виконанні Дольфа Лундгрена.