Про це він повідомив в Instagram.
Під постом з анонсом розширеної версії картини “Рембо: Остання кров”, яка вийшла на сервісі Apple TV +, Сталлоне запитали, чи збирається він випустити режисерську версію “Роккі Бальбоа” (шостий фільм франшизи 2006 року).
Він відповів, що робота над фільмом вже почалася.
“Її не буде, але зате я займаюся режисерською версією” Роккі IV “, і це буде приголомшливо”, – написав Сталлоне.
Дату виходу актор не назвав.
Фільм “Роккі 4” вийшов в 1985 році. У цій частині спортивної франшизи герой Сталлоне б’ється з радянським боксером Іваном Драго у виконанні Дольфа Лундгрена.
- В травні 2019 року вийшов перший тизер п’ятої частини “Рембо” – майбутнього американського гостросюжетного бойовика “Рембо: Остання кров” з Сильвестром Сталлоне.