Американський актор Сильвестр Сталлоне зніме фільм про українських боксерів Віталія та Володимира Кличків.

Про це повідомляється на сайті Klitschko Brothers.

Сталлоне стане режисером і сценаристом стрічки.

Спочатку знімання фільму планували почати восени 2020 року, але через пандемію коронавірусу знімальний процес довелося перенести на осінь цього року.

Планують, що кінопрокат стрічки розпочнеться у квітні 2022 року.

Фото: klitschko-brothers

Сильвестр має дружні стосунки з Віталієм і Володимиром. 2012 року вони утрьох виступили співпродюсерами мюзиклу “Роккі”, в якому використана історія найпершого фільму про Роккі Бальбоа. Вартість шоу склала 15 мільйонів доларів. Віталій з Володимиром розробляли боксерські елементи шоу.

Актор кілька разів підтримував Віталія та Володимира під час їхніх боксерських поєдинків.

Колишній український боксер Володимир Кличко з’явився на обкладинці німецького журналу Forbes.

Нагадаємо, в серпні 2017 року Володимир Кличко прийняв рішення завершити боксерську кар’єру.

Боксерський поєдинок між українцем Володимиром Кличком і британцем Ентоні Джошуа був визнаний кращим поєдинком 2017 року за версією журналу The Ring.

Поєдинок між чемпіоном IBF, IBO, WBA в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (19-0, 19 КО) і українцем Володимира Кличка (64-5, 53 КО) увійшов в топ-3 найбільш продаваних боїв в історії.