Про це повідомили організатори конкурсу.

Зазначається, що Ястремська здобула перемогу на міжнародному конкурсі The Queen of Eurasia 2019, створила власний бренд вечірніх суконь і купальних костюмів Elza, займалася розвитком себе як духовно, так і фізично, поєднуючи інтенсивні тренування в спортзалі з медитативними практиками і вивченням основ філософії і світобудови в Індії.

“Міс Україна Всесвіт-2020” народилася в багатодітній родині – у неї два брати і сестра. Володіє англійською та французькою мовами, вивчає німецьку мову. Закінчила Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана за спеціальністю “Управління персоналом і маркетинг”. Захоплювалася візжажем, закінчила школу телеведучих. Працювала моделлю і встигла побувати на сторінках багатьох відомих журналів, серед яких: L’Officiel, Наталі, Ліза.

“Про титул “Міс Україна Всесвіт” я мріяла з дитинства, робила декілька спроб домогтися цієї мрії. У 2016 році я пройшла до фіналу конкурсу, але з особистих причин не змогла взяти участь. У минулому році я знову пройшла у фінал, посіла друге місце і отримала титул “I Віце-Міс Україна Всесвіт-2019″. А в цьому році доля розпорядилася чарівним чином і я отримала титул, про який мріяла все життя” – зазначила Ястремська.

Додамо, що у зв’язку з пандемією коронавірусу, проведення фіналу конкурсу “Міс Всесвіт-2020” перенесено на першу половину 2021 року.

“Міс Всесвіт” – це один з найпрестижніших конкурсів краси у світі, разом з конкурсами “Міс Світу”, “Міс Інтернешнл” і “Міс Земля” він входить до “Великої четвірки конкурсів краси”. Конкурс був заснований у 1952 році, компанією Pacific Knitting Mills, яка займалась виробництвом одягу. З 1996 по 2015 рік власником конкурсу був президент США Дональд Трамп. Наразі власниками та організаторами “Міс Всесвіту” є американська корпорація Endeavor.