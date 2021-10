Про це повідомляє американська газета The New York Times.

В липні єдиний у своєму роді альбом “Once Upon a Time in Shaolin”, записаний Wu-Tang Clan був проданий. Власник залишився анонімним, а сума угоди не розривалася.

Тепер стало відомо, що власником платівки став колектив PleasrDAO, який існує менш як рік. Він заплатив еквівалент 4 мільйонів доларів в криптовалюті посередникові. Той потім сплатив 2,2 млн з цієї суми у валюті США, як цього вимагає американський уряд.

Для “Once Upon a Time in Shaolin”, за словами Пітера Скуліджа, юриста, який спеціалізується на операціях з криптовалютою та NFT і був посередником в цій угоді, був створений NFT-токен, що має виступати як документ про право власності на фізичний альбом. 74 члени PleasrDAO спільно володіють документом NFT і, відповідно, альбомом.

Колектив зберігає “Once Upon a Time in Shaolin” в таємному сховищі та може прослуховувати треки з цього альбому. Але, як і попередній власник, члени групи не мають права публікувати альбом до 2103 року (тобто впродовж 88 років після першого продажу).

Утім в PleasrDAO мають плани змінити це, зробивши альбом більш доступ для публіки.

“Ми вважаємо, що можемо щось зробити з цим твором, щоб їм могли ділитися і в ідеалі частково володіти фанати і всі у світі”, — сказав Джейміс Джонсон з PleasrDAO.

Водночас Джонсон каже, що PleasrDAO хотіла б виконати бажання Wu-Tang Clan та захистити цінність і винятковість твору.

Колектив поки не озвучив конкретних планів щодо реалізації цього задуму. Передбачається, що можуть проводитися прослуховування під час вечірок або виставок, або ж право володіння альбомом у якийсь спосіб розширятимуть і передаватимуть фанатам.

Що відомо про проданий альбом?

Wu-Tang Clan, один із визначних американських хіп-хоп гуртів, записав альбом “Once Upon A Time In Shaolin” у 2014 році як додаток до шостого студійного альбому “A Better Tomorrow”.

Подвійний альбом, що складається з 31 треку, був випущений в 1 екземплярі. Його презентували в музеях, художніх галереях та на фестивалях. Альбом поміщено в зроблену вручну коробку зі срібла і нікелю. Він містить композиції, що записувалися впродовж років, але не були почуті.

Альбом був проданий через інтернет-аукціон Paddle8 Мартіну Шкрелі за 2 мільйони доларів. Після перемоги кандидата від республіканців Дональда Трампа на президентських виборах в США у 2016 році Шкрелі транслював уривки з альбому на потокових платформах Periscope і Hitbox.tv.

Унікальний альбом був конфіскований у Шкрелі після його засудження у 2018-му році. Суддя визначив, що він може бути використаний для виплати частини боргу Шкрелі перед державою в розмірі 7,36 мільйона доларів.

У квітні федеральний прокурор Брукліна заявив в суді, що Шкрелі все ще винен уряду 2,2 млн доларів. Адвокатка Шкрелі Бріанн Мерфі в липні підтвердила, що альбом був проданий за 2,2 млн доларів або дорожче. Тобто борг був остаточно сплачений завдяки продажу альбому.

Що відомо про Мартіна Шкрелі?

Мартін Шкрелі — 38-річний американський підприємець, співзасновник хедж-фонду MSMB Capital Management, співзасновник та колишній CEO біотехнологічної компанії Retrophin, засновник та колишній CEO компанії Turing Pharmaceuticals.

Він став відомим у 2015 році, коли через свою компанію Turing Pharmaceuticals підняв вартість препарату дарапрім у понад 50 разів. На той час препарат використовували передусім як антималярійний та протипаразитарний засіб та для запобігання пневмонії у людей з ВІЛ/СНІДом

Коли Turing Pharmaceuticals отримала ліцензію на виробництво дарапріму, ціна піднялася з 13,50 до 750 доларів за таблетку. Внаслідок цього річна вартість лікування для деяких пацієнтів досягла сотень тисяч доларів.

У 2017 році Шкрелі був звинувачений за двома пунктами у шахрайстві з цінними паперами та за одним з пунктів звинувачення в змові з метою здійснення шахрайства з цінними паперами. Ця справа не пов’язана з суперечкою щодо вартості дарапріму.

У вересні 2017 року для Шкерлі скасували завдаток. Він опублікував допис, в якому пропонувалося 5 тисяч доларів за пасмо волосся демократки Гілларі Клінтон. Суддя розцінив це як підбурювання до нападу, Шкерлі потрапив до в’язниці в очікуванні вироку.

Шкрелі був засуджений до семи років тюремного ув’язнення і штрафу в розмірі майже 7,4 мільйона доларів. Він намагався оскаржити вирок, але у 2019 році програв апеляцію.