Двоюрідний брат королеви Єлизавети II, принц Едуард, буде супроводжувати Її Величність на щорічному параді з нагоди її дня народження, який відбудеться 12 червня.

Про це повідомляє видання Page Six, посилаючись на інформацію джерел.

85-річний герцог Кентський замінить покійного принца Філіпа.

Королева і принц Едвард пов’язані по батьківській лінії – принца Джорджа, колишнього герцога Кентського, і короля Георга VI.

Примітно, що це не перший раз, коли принц Едуард буде супроводжувати свою королівську кузену замість принца Філіпа. У 2013 році він вже супроводжував королеву на щорічному параді з нагоди її дня народження, коли герцог Единбурзький був госпіталізований після операції на животі.

Проте це буде перший парад Trooping the Colour, проведений після смерті Філіпа.

Щорічний парад, в якому беруть участь 1400 солдатів, 200 коней і 400 музикантів, покликаний відзначити офіційний день народження королеви, який насправді відбувся 21 квітня. Цього року Її Величності виповнилося 95 років.

Чоловік Єлизавети II помер 9 квітня у віці 99 років. Церемонія поховання відбулася 17 квітня у каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку.

На ній через карантинні обмеження у зв’язку з епідемією коронавірусу змогли бути лише найближчі родичі.