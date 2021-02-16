Одну з головних жіночих ролей у другому сезоні серіалу "Бріджертони" за романами Джулії Куїн зіграє акторка Симон Ешлі.

Про це повідомляє Deadline.

Другий сезон розповість про пошуки гідної пари для старшого з братів Бріджертонів.

Ешлі виконає роль Кейт Шарми (Шеффілд) – коханої старшого сина сім’ї Ентоні, якого грає Джонатан Бейлі.

За сюжетом, Кейт розумна і вперта молода жінка, яка нещодавно переїхала до Лондона. Вона і її батьки постануть вихідцями з Індії, щоб продовжити демонструвати багатонаціональне лондонське вище суспільство 1880-х років.

Фільмування другого сезону почнеться навесні цього року в Лондоні. До своїх ролей у проєкті повернуться Фібі Дайневор, Нікола Кохлан, Клаудія Джессі, Рубі Баркер і Рідше-Жан Пейдж.

Сама ж Ешлі вже працювала з Netflix: вона найвідоміша своєю роллю Олівії Ханан у популярному серіалі “Статеве виховання”.