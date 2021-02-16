Про це повідомляє Deadline.
Другий сезон розповість про пошуки гідної пари для старшого з братів Бріджертонів.
Ешлі виконає роль Кейт Шарми (Шеффілд) – коханої старшого сина сім’ї Ентоні, якого грає Джонатан Бейлі.
За сюжетом, Кейт розумна і вперта молода жінка, яка нещодавно переїхала до Лондона. Вона і її батьки постануть вихідцями з Індії, щоб продовжити демонструвати багатонаціональне лондонське вище суспільство 1880-х років.
Фільмування другого сезону почнеться навесні цього року в Лондоні. До своїх ролей у проєкті повернуться Фібі Дайневор, Нікола Кохлан, Клаудія Джессі, Рубі Баркер і Рідше-Жан Пейдж.
Сама ж Ешлі вже працювала з Netflix: вона найвідоміша своєю роллю Олівії Ханан у популярному серіалі “Статеве виховання”.
- Серіал “Бріджертони” про сім’ю з Лондона в епоху Регентства став найпопулярнішим на Netflix.