Стало відомо, хто зіграє головну роль в байопіку про Вітні Г'юстон

Британська актриса Наомі Акі зіграє легендарну співачку і актрису Вітні Г'юстон в новому біографічному фільмі про її життя.

Про це пише Hollywood reporter.

Режисером фільму “Я хочу потанцювати з ким-небудь” (за назвою хіта Вітні Г’юстон “I Wanna Dance With Somebody”) виступить Стелла Мегі, а сценарій напише автор “Богемської рапсодії” Ентоні Маккарті.

Очікується, що фільм вийде в прокат в День подяки в 2022 році.

“Велику частину минулого року ми провели в виснажливих пошуках актриси, яка могла б втілити Вітні Г’юстон. Наомі Акі справляла на нас враження на кожному етапі процесу. Мене зворушила її здатність відобразити на сцені світову ікону, несучи людяність в її внутрішнє життя”, – зазначила Стелла Мегі.