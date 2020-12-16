Стало відомо, хто зіграє головну роль в байопіку про Вітні Г'юстон

Про це пише Hollywood reporter.
Режисером фільму “Я хочу потанцювати з ким-небудь” (за назвою хіта Вітні Г’юстон “I Wanna Dance With Somebody”) виступить Стелла Мегі, а сценарій напише автор “Богемської рапсодії” Ентоні Маккарті.
Очікується, що фільм вийде в прокат в День подяки в 2022 році.
“Велику частину минулого року ми провели в виснажливих пошуках актриси, яка могла б втілити Вітні Г’юстон. Наомі Акі справляла на нас враження на кожному етапі процесу. Мене зворушила її здатність відобразити на сцені світову ікону, несучи людяність в її внутрішнє життя”, – зазначила Стелла Мегі.
Вітні Г’юстон — американська виконавиця, одна з найуспішніших співачок світу. Кількість проданих нею записів оцінюють у 170 мільйонів примірників. Згідно з “Книгою рекордів Гіннеса”, артистка отримала найбільшу кількість нагород за всі часи: це 6 нагород “Ґреммі”, 15 нагород “Billboard Music Awards”, 21 нагорода “American Music Awards”, дві нагороди “Еммі”, “BET Lifetime Achievement Award” та інші.
Вона розпочала свою кар’єру у 19-річному віці, підписавши контракт з Клайвом Девісом. У 1985 вийшов її перший альбом “Whitney Houston”. У 1992 році вийшов фільм “The Bodyguard”, у якому співачка виконала одну з головних ролей та музичні партії. Балада “I Will Always Love You” з фільму стала хітом та принесла співачці світову славу.
Відомо, що Вітні страждала на сильну алкогольну та наркотичну залежність. У 2012 році Г’юстон померла у віці 48 років. Тіло співачки виявив її охоронець у готелі Beverly Hilton Hotel в Беверлі-Гіллз. Згодом стало відомо, що вона захлинулася водою у ванній кімнаті.
- Вітні Г’юстон була посмертно включена до Зали слави рок-н-ролу у Клівленді, штат Огайо.
- У 2019 році, за 7 років після смерті співачки, вийшов кавер пісні Higher Love британського музиканта Стіва Уіндвуда у виконанні Вітні Г’юстон, записаний ще в 1990 році.
- У лютому 2020 року у британському місті Шеффілд відбувся перший концерт голограми Вітні Г’юстон.