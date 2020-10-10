Стало відомо ім'я актора, який зіграє музиканта Кузьму Скрябіна у фільмі за мотивами автобіографічного роману "Я, Побєда і Берлін".

Про це написав режисер фільму Олег Вергеліс.

Роль легендарного музиканта дісталася акторові Національного драмтеатру Івано-Франківська – Івану Бліндарю. Користувачі зазначили, що молодий актор схожий не тільки на Кузьму, але також на зірку Голлівуду і актора “Гри престолів” Кіта Харрінгтона.

“Це … Іван Бліндар, молода суперзірка Франківського Національного драмтеатру. Актор каже, що сприймає свого героя, як старшого брата, перед зйомками спілкувався з близькими людьми Кузьми, шукаючи штрихи до портрета свого героя”, – написав режисер.

Прем’єра фільму планується через рік.

ДОВІДКА. Андрій Кузьменко (1968-2015), відомий український співак, продюсер, телеведучий, лідер гурту “Скрябін”. Народився в місті Самбір Львівської області.

У 11 років він почув пісню The Beatles “Lady Madonna”, і вона перевернула його життя. Андрій захотів зіграти її на піаніно. З цього моменту Кузьма Скрябін задумався про те, щоб писати пісні. Перший кліп Кузьми і його групи показали на українському телебаченні в 1995 році. Це була пісня Train.

Скрябін трагічно загинув 2 лютого 2015 року на затяжному повороті за селом Лозуватка на 86 км траси “Кіровоград – Кривий Ріг – Запоріжжя”.