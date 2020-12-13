Про це пише видання Hollywood Reporter.

Крім того, Грег Яайтанес став режисером і со-виконавчим продюсером, а Клер Кілнер і Гіта В. Патель також працюють над епізодами фантастичного серіалу.

Заснований на романі “Вогонь і кров” Джорджа Мартіна, дії “Будинки Дракона” розгортаються за 300 років до подій фентезійної драми, що недавно завершилася, і розповідає історію Будинку Таргарієнів.

Олівія Кук зіграє Алісент Хайтауер, яку HBO описує як “дочка Отто Хайтауера, найкрасивішу жінку в Семи Королівствах, яка виросла в Червоному Замку, поруч з королем; вона володіє як вишуканою грацією, так і гострою політичної проникливістю”.

Д’Арсі – принцеса Рейнір Таргарієн, описана як “первісток короля, вона чистокровної валійской крові і вершниця дракона”.

Сміт зіграє принца Деймона Таргарієна, який є “молодшим братом короля Візеріса і спадкоємцем престолу. Незрівнянний воїн і вершник дракона, Деймон має нездоланну кров’ю дракона. Але кажуть, що всякий раз, коли народжується Таргарієн, боги підкидають монету в повітря”.