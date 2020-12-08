Про це пише ELLE.

У 2015 році Херст запустила свій однойменний бренд, який отримав визнання завдяки своїй екологічній мінімалістській естетиці.

За словами головного виконавчого директора Chloé Ріккардо Белліні, вона допоможе підштовхнути Chloé до соціально і екологічно свідомого майбутнього і “буде позитивною силою в подальшому розвитку і розширенні початкового бачення”.

“Я вдячна за можливість бути частиною такого бренду, як Chloé. Я вдячна Наташі Рамсей-Леві і всім іншим видатним дизайнерам, які працювали до неї і допомогли реалізувати цілеспрямоване бачення Габріель Агіон. Я рада працювати під керівництвом Ріккардо Белліні і підтримувати його в прагненні створити соціально відповідальний бізнес, який перебуває в гармонії з навколишнім середовищем”, – зазначила Херст.

Дизайнерка представить свою першу колекцію для дому в березні 2021 року.

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