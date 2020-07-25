Про це повідомляє Cosmopolitan.

Меган Маркл і принц Гаррі через пандемію коронавірусу ізольовані в особняку в Лос-Анджелесі з того моменту, як вони переїхали в США.

Але свій день народження вона вирішила відзначити за межами Лос-Анджелеса.

За даними джерела, всі гості, які будуть запрошені, попередньо пройдуть тест на коронавірус, а сама вечірка пройде на свіжому повітрі.

“Що б вона не робила на день народження, Меган сказала, що це буде стримано. Вона сказала, що не хоче здатися недбалою і безвідповідальною”, – сказав він.