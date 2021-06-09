Син герцогів Сассекських Меган Маркл і принца Гаррі Арчі "дуже щасливий мати сестричку".

Про це журналу People повідомив прессекретар пари.

“Арчі дуже щасливий мати маленьку сестричку. Вони підготували його, багато розповівши про дитину. Однак він занадто малий, щоб зрозуміти”, – сказав він.

Прессекретар також додав, що у Арчі теж є своє життя. Йому подобаються дошкільні заклади та заходи на свіжому повітрі.

“У нього буде веселе літо. Меган і Гаррі теж беруть відпустку, щоб зосередитися на своїй сім’ї”, – додав він.

Арчі, швидше за все, буде називати свою сестру на прізвисько “Лілі”, як і його батьки.

Журнал зазначає, що незабаром він покаже своїй молодшій сестрі всі свої улюблені способи проведення часу в Каліфорнії, від прогулянок по пляжу до ігор з двома собаками сім’ї, які є “кращими друзями” Арчі.

Раніше повідомлялося, що британський принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.

Дівчинку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі, принцеси Діани.