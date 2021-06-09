Про це журналу People повідомив прессекретар пари.

“Арчі дуже щасливий мати маленьку сестричку. Вони підготували його, багато розповівши про дитину. Однак він занадто малий, щоб зрозуміти”, – сказав він.

Прессекретар також додав, що у Арчі теж є своє життя. Йому подобаються дошкільні заклади та заходи на свіжому повітрі.

“У нього буде веселе літо. Меган і Гаррі теж беруть відпустку, щоб зосередитися на своїй сім’ї”, – додав він.

Арчі, швидше за все, буде називати свою сестру на прізвисько “Лілі”, як і його батьки.

Журнал зазначає, що незабаром він покаже своїй молодшій сестрі всі свої улюблені способи проведення часу в Каліфорнії, від прогулянок по пляжу до ігор з двома собаками сім’ї, які є “кращими друзями” Арчі.

Раніше повідомлялося, що британський принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.

Дівчинку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі, принцеси Діани.

  • Королева Великої Британії Єлизавета II привітала свого онука принца Гаррі та його дружину Меган Маркл з народженням дочки.
  • Герцоги Кембридзькі принц Вільям та Кейт Міддлтон подарунком привітали доньку принца Гаррі та Меган Маркл Лілібет з народженням.