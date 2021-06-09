Про це журналу People повідомив прессекретар пари.
“Арчі дуже щасливий мати маленьку сестричку. Вони підготували його, багато розповівши про дитину. Однак він занадто малий, щоб зрозуміти”, – сказав він.
Прессекретар також додав, що у Арчі теж є своє життя. Йому подобаються дошкільні заклади та заходи на свіжому повітрі.
“У нього буде веселе літо. Меган і Гаррі теж беруть відпустку, щоб зосередитися на своїй сім’ї”, – додав він.
Арчі, швидше за все, буде називати свою сестру на прізвисько “Лілі”, як і його батьки.
Журнал зазначає, що незабаром він покаже своїй молодшій сестрі всі свої улюблені способи проведення часу в Каліфорнії, від прогулянок по пляжу до ігор з двома собаками сім’ї, які є “кращими друзями” Арчі.
Раніше повідомлялося, що британський принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.
Дівчинку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі, принцеси Діани.