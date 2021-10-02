Про це повідомили на сторінці королівської родини у соціальній мережі Instagram.
Дівчинку назвали Сієнна Елізабет.
Пара також показала відбитки ніжок доньки.
Для Едоардо – це друга дитина, оскільки він має сина Крістофера від попередніх стосунків.
“У нас у всіх усе добре, а Волфі – найкращий старший брат для Сієнни”, – розповіла пара.
21 вересня стало відомо, що Беатріс вперше стала мамою.
Як повідомляє британська телерадіокомпанія BBC, в Букінгемському палаці сказали, що у принцеси та її доньки все добре, а бабуся й дідусь, а також прабабуся “в захваті” від цієї новини. Донька Беатрис буде 11-ю в черзі на престол і 12-ю правнучкою королеви.
Беатріс – старша донька герцога і герцогині Йоркських. Про те, що онучка Єлизавети II та її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці чекають на первістка, стало відомо 19 травня.
Принцеса Беатріс та Едоардо побралися на скромній весільній церемонії в липні минулого року. На весіллі було близько 20 близьких друзів і членів сім’ї, зокрема королева та принц Філіп.
Після весілля принцеса Беатріс стала мачухою маленькому синові Едо – Крістоферу Вульфу від колишніх стосунків з американською дизайнеркою Дарою Хуанг. Раніше джерело розповідало виданню, що Беатріс – чудова й дуже практична мачуха.
- Про стосунки Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці стало відомо восени 2018 року. Їхні сім’ї знайомі багато років. Пара заручилася під час поїздки в Італію у вересні 2019 року.