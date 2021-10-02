Принцеса Беатріс Йоркська та її чоловік Едоардо Мапеллі Моззі оприлюднили ім'я доньки, яка народилася 18 вересня.

Про це повідомили на сторінці королівської родини у соціальній мережі Instagram.

Дівчинку назвали Сієнна Елізабет.

Пара також показала відбитки ніжок доньки.

Для Едоардо – це друга дитина, оскільки він має сина Крістофера від попередніх стосунків.

“У нас у всіх усе добре, а Волфі – найкращий старший брат для Сієнни”, – розповіла пара.

21 вересня стало відомо, що Беатріс вперше стала мамою.

Як повідомляє британська телерадіокомпанія BBC, в Букінгемському палаці сказали, що у принцеси та її доньки все добре, а бабуся й дідусь, а також прабабуся “в захваті” від цієї новини. Донька Беатрис буде 11-ю в черзі на престол і 12-ю правнучкою королеви.

Беатріс – старша донька герцога і герцогині Йоркських. Про те, що онучка Єлизавети II та її чоловік Едоардо Мапеллі Моцці чекають на первістка, стало відомо 19 травня.

Принцеса Беатріс та Едоардо побралися на скромній весільній церемонії в липні минулого року. На весіллі було близько 20 близьких друзів і членів сім’ї, зокрема королева та принц Філіп.

Після весілля принцеса Беатріс стала мачухою маленькому синові Едо – Крістоферу Вульфу від колишніх стосунків з американською дизайнеркою Дарою Хуанг. Раніше джерело розповідало виданню, що Беатріс – чудова й дуже практична мачуха.