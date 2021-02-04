Стало відомо, яку пісню Go_A представить на «Євробаченні-2021»

Про це повідомила Національна суспільна телерадіокомпанія.
На розгляд журі, до складу якого увійшли Джамала, Євген Філатов, Руслан Квінта, Ярослав Лодигін та Дмитро Хоркін, було представлено три нові композиції: “Рано”, “Церковка” та “Шум”.
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З трьох запропонованих гуртом пісень одноголосно обрали — “Шум”.
В основу пісні покладено однойменну обрядову гру-веснянку. Пісня “Шум” в інтерпретації гурту Go_A — це сучасне переосмислення архаїчної гри з елементами давнього магічного обрядодійства.
На початку березня буде представлено конкурсну версію пісні та новий відеокліп.
Нагадаємо, міжнародний пісенний конкурс “Євробачення 2021” не проводитимуть у звичному форматі.
- 16 травня відбулося музичне шоу “Євробачення: Європо, запали світло” (Eurovision: Europe Shine A Light). Його організували замість скасованого через пандемію коронавірусу конкурсу “Євробачення-2020”.
- На міжнародний пісенний конкурс “Євробачення-2021” артисти, які через спалах коронавірусу COVID-19 не змогли виступити в цьому році, повинні підготувати нову пісню.