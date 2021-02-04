Стало відомо, яку пісню Go_A представить на «Євробаченні-2021»

Гурт Go_A представить Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2021" з піснею "Шум".

Про це повідомила Національна суспільна телерадіокомпанія.

На розгляд журі, до складу якого увійшли Джамала, Євген Філатов, Руслан Квінта, Ярослав Лодигін та Дмитро Хоркін, було представлено три нові композиції: “Рано”, “Церковка” та “Шум”.

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З трьох запропонованих гуртом пісень одноголосно обрали — “Шум”.

В основу пісні покладено однойменну обрядову гру-веснянку. Пісня “Шум” в інтерпретації гурту Go_A — це сучасне переосмислення архаїчної гри з елементами давнього магічного обрядодійства.

На початку березня буде представлено конкурсну версію пісні та новий відеокліп.

Нагадаємо, міжнародний пісенний конкурс “Євробачення 2021” не проводитимуть у звичному форматі.