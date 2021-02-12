Стрімінговий сервіс HBO Max вийде на міжнародний ринок у червні 2021 року.

Про це повідомляє The Verge.

Нині HBO Max доступний лише в США.

У червні планується вихід на ринок Латинської Америки й Карибського басейну, але це лише перший етап міжнародного дебюту HBO Max.

Компанія обіцяє наприкінці цього року запустити HBO Max також в Європі.

Запуск у червні дасть змогу HBO Max охопити 39 країн і територій, включаючи Ангілью, Антигуа, Аргентину, Арубу, Британські Віргінські острови, Багами, Барбадос, Беліз, Болівію, Бразилію, Кайманові острови, Чилі, Колумбію, Коста-Рику, Кюрасао, Домініку, Домініканську Республіку, Еквадор, Сальвадор, Гренаду, Гватемалу, Гаяни, Гаїті, Гондурас, Ямайку, Мексику, Монтсеррат, Нікарагуа, Панаму, Парагвай, Перу, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсію, Сент-Вінсент, Суринам, Тринідад і Тобаго, Теркс і Кайкос, Уругвай і Венесуелу.