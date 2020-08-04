Про це пише Reuters.
Політ Бренсона в космос залежить від успіху двох майбутніх програм випробувальних польотів. Перший, з яких запланований на цю осінь з космодрому Spaceport America.
Зазначається, що компанія Virgin Galactic Holdings Inc, що належить мільярдерові, в боротьбі за першість в сфері космічного туризму конкурує з іншими компаніями, серед яких Blue Origin Джеффа Безоса.
Крім того, в червні Virgin Galactic підписала угоду з NASA про розробку програм щодо доставки приватних місій на Міжнародну космічну станцію.
- Раніше американська компанія Virgin Galactic показала інтер’єр оновленого приватного космопорту, з території якого будуть здійснюватися комерційні польоти туристів в космос.