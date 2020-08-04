Мільярдер Річард Бренсон має намір полетіти в космос на ракетному кораблі Virgin Galactic на початку наступного року.

Про це пише Reuters.

Політ Бренсона в космос залежить від успіху двох майбутніх програм випробувальних польотів. Перший, з яких запланований на цю осінь з космодрому Spaceport America.

Зазначається, що компанія Virgin Galactic Holdings Inc, що належить мільярдерові, в боротьбі за першість в сфері космічного туризму конкурує з іншими компаніями, серед яких Blue Origin Джеффа Безоса.

Крім того, в червні Virgin Galactic підписала угоду з NASA про розробку програм щодо доставки приватних місій на Міжнародну космічну станцію.