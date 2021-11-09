Про це повідомляє Collider.

Цього тижня фільм перейшов позначку 300 млн доларів у міжнародному прокаті. У другої частини буде ексклюзивний реліз у кінотеатрах замість паралельного виходу на HBO Max.

У наступній “Дюні” з’являться нові персонажі: Падишах-Імператор, сестра Пола Атрейдеса Алія, принцеса Ірулан та племінник барона Харконнена Фейд-Раута.

Друга частина більше розповість про фріменську громаду Табр, а також про персонажів Чані Кайнз та Пола Атрейдеса. Зазначається, що деякі глядачі фільму були розчаровані тим, що молоді актори мають так мало екранного часу.

Прем’єра “Дюни-2” відбудеться у жовтні 2023-го.