Творці серіалу "Корона" оголосили, що беруть перерву в кіновиробництві до червня 2021 року, тому п'ятий сезон вийде не раніше 2022 року.

Про це повідомляє видання Deadline.

Зазначається, що перерва у виробництві не пов’язана з пандемією коронавірусу і була спланована заздалегідь. Схожа пауза була і між другим і третім сезонами.

Тим часом, 4-й сезон вийде вже в цьому році. Королеву Єлизавету II, як і в третьому сезоні, буде грати Олівія Колман, роль прем’єр-міністра Великобританії Маргарет Тетчер зіграє Джилліан Андерсон, а принцесу Діану – Емма Коррін.