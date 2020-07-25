Про це повідомляє видання Deadline.
Зазначається, що перерва у виробництві не пов’язана з пандемією коронавірусу і була спланована заздалегідь. Схожа пауза була і між другим і третім сезонами.
Тим часом, 4-й сезон вийде вже в цьому році. Королеву Єлизавету II, як і в третьому сезоні, буде грати Олівія Колман, роль прем’єр-міністра Великобританії Маргарет Тетчер зіграє Джилліан Андерсон, а принцесу Діану – Емма Коррін.
- Історичний драматичний телесеріал, що виходить на Netflix і присвячений правлінню королеви Великобританії Єлизавети II, “Корона” вирішили продовжити на 6 сезон.