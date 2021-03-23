Про це повідомила британська телерадіокомпанія ВВС з посиланням на висновок коронера.

Браун-молодший помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі 18 листопада минулого року. 28-річного хлопця виявили в своїй спальні. Його дівчина викликала парамедиків, які оголосили його мертвим.

У звіті про розтин йдеться, що подія була нещасним випадком. Поліцейські уточнили, що Боббі Браун раніше не раз вживав алкоголь і наркотики.

Свідок розповів поліції, що в ніч перед смертю музикант вживав текілу і кокаїн, а також “нюхав” болезаспокійливе “Percocet”. При цьому сім’я загиблого розповіла, що за кілька днів у Брауна-молодшого спостерігалися симптоми грипу, але тест на коронавірус виявився негативним.

Варто зазначити, що за останні роки родина Браун зазнала кілька втрат.

Вітні Х’юстон, яка була одружена з Брауном-старшим до 2007 року, померла 11 лютого 2012 року після того, як випадково потонула у ванні.

Три роки по тому дочка Гьюстон і Брауна, Боббі Крістіна Браун, була виявлена без свідомості у ванні в своєму будинку в Розуеллі, штат Джорджія. Вона померла після шести місяців коми, так і не прийшовши до тями. Розтин показав, що наркотична інтоксикація і занурення в воду привели до пневмонії та пошкодження мозку.

Браун старший хотів, щоб хлопець його дочки, Нік Гордон, був притягнутий до відповідальності за її смерть. Його визнали винним, але в січні 2020 року Гордон помер в результаті отруєння героїном.