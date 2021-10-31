Фото з’явилися в Instagram FIFA.

Серія містить світлини з різних періодів життя легендарного футболіста з дитинства до зрілості. На першій світлині, датовані 1992 роком, Роналдінью позує на футбольному полі. Фото зроблене на початку кар’єри бразильця.

На другому фото футболіст зображений у юному віці. Фото зроблене у 1999 році.

Третя фотокартка зроблена у 2001 році. Саме тоді кар’єра Роналдінью стрімко пішла вгору. Наступні три світлини датовані 2002, 2005 та 2006 роками.

У 2008 році Роналдінью вже був легендою світового футболу. Цьому періоду життя футболіста FIFA присвятила ще кілька фото.

Останньою у серії стала світлина, датована 2018 роком. Це єдине фото, на якому Роналдінью позує не на футбольному полі й не у формі. Цього року футболіст оголосив про завершення кар’єри.

Довідка. Роналдінью – колишній бразильський футболіст, а сьогодні офіційний посол клубу “Барселона”. Роналдінью зіграв 97 ігор за збірну Бразилії, в яких забив 33 м’ячі. Він грав на позиціях атакувального півзахисника або нападника.

У 2005 році Роналдінью став володарем Золотого м’яча. У 2004 та 2005 роках його визнавали кращим гравцем за версією FIFA.