Трансляція ведеться на YouTube-каналі конкурсу.
Серед 12-ти учасників пісенного конкурсу є й учасник з України – Олександр Балабанов з піснею “Відкривай”.
В понеділок представлять усіх учасників завдяки включенню з 12-ти країн, а також проведуть жеребкування номерів виконавців, в якій послідовності учасники братимуть участь в конкурсі.
27 листопада о 18:00 на сайті Дитячого Євробачення розпочнеться дводенне Інтернет-голосування за учасників, під час якого усі бажаючі зможуть обрати трьох улюблених виконавців.
Того ж дня відбудеться спільна прес-конференція організаторів цьогорічного Дитячого Євробачення – представників польського державного телеканалу TVP та Європейської мовної спілки EBU.
В суботу, 28 листопада, о 15:30 відбудеться онлайн-зустріч з усіма учасниками конкурсу.
А о 18:00 виступи учасників представлять членам журі, які виставлять їм свої оцінки.
У неділю, 29 листопада, о 18:00 – фінал. Представлять виступи усіх учасників, записаних раніше у своїх країнах. Після показу усіх виступів глядачі знову зможуть онлайн обрати трьох своїх фаворитів на сайті Дитячого Євробачення.
Переможця конкурсу Дитячого Євробачення-2020 оголосять в неділю, 29 листопада, після 20-ї години. Після визначення переможця організатори конкурсу зв’яжуться з ним в онлайн-режимі.
- Раніше Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовила в участі 12-річному жителю Волинської області Максиму Ткачуку у відборі на Дитяче Євробачення-2020, який запланований в листопаді 2020 року у Варшаві. Причина відмови – участь хлопчика в конкурсі, в організації якого брала участь Росія.