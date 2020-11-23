У понеділок о 17-й годині в онлайн-режимі розпочалася церемонія відкриття Дитячого Євробачення-2020.

Трансляція ведеться на YouTube-каналі конкурсу.

Серед 12-ти учасників пісенного конкурсу є й учасник з України – Олександр Балабанов з піснею “Відкривай”.

В понеділок представлять усіх учасників завдяки включенню з 12-ти країн, а також проведуть жеребкування номерів виконавців, в якій послідовності учасники братимуть участь в конкурсі.

27 листопада о 18:00 на сайті Дитячого Євробачення розпочнеться дводенне Інтернет-голосування за учасників, під час якого усі бажаючі зможуть обрати трьох улюблених виконавців.

Того ж дня відбудеться спільна прес-конференція організаторів цьогорічного Дитячого Євробачення – представників польського державного телеканалу TVP та Європейської мовної спілки EBU.

В суботу, 28 листопада, о 15:30 відбудеться онлайн-зустріч з усіма учасниками конкурсу.

А о 18:00 виступи учасників представлять членам журі, які виставлять їм свої оцінки.

У неділю, 29 листопада, о 18:00 – фінал. Представлять виступи усіх учасників, записаних раніше у своїх країнах. Після показу усіх виступів глядачі знову зможуть онлайн обрати трьох своїх фаворитів на сайті Дитячого Євробачення.

Переможця конкурсу Дитячого Євробачення-2020 оголосять в неділю, 29 листопада, після 20-ї години. Після визначення переможця організатори конкурсу зв’яжуться з ним в онлайн-режимі.