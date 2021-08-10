Ван Дешунь став відомим на весь світ, коли з'явився на Пекінському тижні моди у 2015 році. Актора та модель, що здобув славу у поважному віці, прозвали "найгарячішим дідусем Китаю".

Історію надзвичайної людини розповіли американські видання CNN та The New York Times.

Ван Дешунь народився у 1936 році на північно-східному місті Шеньян. Він — один з дев’яти дітей кухаря і домогосподарки. У 14-річному віці йому довелося завершити навчання і піти працювати кондуктором. За 6,5 десятиліть він же став людиною, що підірвала уявлення Китаю і всього світу про те, що значить бути старим.

Випадкове відкриття

Життя чоловіка змінили 30 секунд на подіумі. І туди його привела випадковість.

У 2015 році він дебютував як модель на Тижні моди в Пекіні. Його довга сива борода у сукупності з підкачаним торсом привернули чимало уваги. Він став інтернет-сенсацією. Деякі охрестили його “найгарячішим дідусем Китаю”, інші дали прізвисько “старе свіже м’ясо” (гра слів з популярної китайської фрази “маленьке свіже м’ясо”, так називають привабливих молодих телезірок).

Дешунь представляв колекцію Ху Шегуана (Hu Sheguang) — одного з провідних модних дизайнерів Китаю.

Шегуан не шукав незвичайну модель навмисно. Він просто побачив фото Дешуня в телефоні музикантки, яка готувала музику для показу.

Дизайнер вирішив спитати, хто цей енергійний дідусь. Він виявився батьком діджейки. Шегуан не втратив можливість, познайомився з Дешунем і запросив його вийти на пекінський подіум.

Цей випадок дав старт модельній кар’єрі Дешуня, який після цього став новим обличчям Reebok…

…та з’явився в кампанії Defining Moments італійського люксового чоловічого бренду Ermenegildo Zegna.

Життєвий шлях Ван Дешуня

Хоча справжня слава прийшла до Дешуня тільки на 80-му році життя, шлях до цього він розпочав ще в юності.

У палаці культури для робітників у рідному Шеньяні він брав безплатні уроки співу, акторської майстерності та танців.

Пізніше він влаштувався працювати на військовий завод і приєднався до його художньої трупи.

“Мені так подобалося грати, співати, танцювати, грати на музичних інструментах, що я приєднався до групи свого робочого підрозділу”, — розповідав він.

На тому ж заводі Ван зустрів свою майбутню дружину, із якою вони досі разом.

За станом здоров’я не мав змоги займатися акторською грою, тож обрав менш стресовий напрям — пантоміму. І він був доволі успішним в цьому. Його запрошували на гастролі в Німеччину, де він ставив власні п’єси.

До того ж Дешунь став першим китайським актором, що взяв участь у Міжнародному фестивалі пантоміми. Це сталося у 1987 році.

В різні часи Дешунь працював на радіо, в кіно і в театрі. На початку 1980-х він викладав моделювання в північно-східному місті Чанчунь.

Маючи бажання переїхати до Пекіну і потребуючи грошей для цього, в певний період життя Дешунь працював “живою скульптурою”, копіюючи скульптури Огюста Родена і Камілли Клодель.

Він влаштовував публічні шоу, під час яких покривав майже оголене тіло металевою фарбою. Один з таких виступів в Пекіні призвів до того, що влада заборонила Вану виступати на вулиці.

Аби продовжувати будувати акторську кар’єру і залишатися в формі, 50-річний Дешунь прийняв рішення регулярно займатися спортом. Не зраджує він цьому і досі — вже понад 3 десятиліття.

“Люди здивовані, що у такого старого, як я, можуть бути такі хороші м’язи. Кожного дня ось уже 30 років я не припиняю тренуватися”, — розповідав він журналістам.

У дитинстві Дешунь був плавцем. Не забув про плавання і в поважному віці. Він пропливає 800 метрів щодня.

Чоловік так описує свій щоденний розклад:

“Ранок — мій час вчитися. Я читаю книги і новини. З 15 до 18 годин я займаюся фізичними вправами в тренажерному залі поруч з моїм будинком”.

Розвиватися фізично та духовно, пробувати себе у чомусь новому чоловік не припиняв впродовж усього свого життя.

У 65 років він навчився їздити на коні для ролі у стрічці. На це йому знадобився лише місяць. Дешунь зіграв у кількох стрічках про бойові мистецтва і з’явився в декількох голлівудських фільмах, зокрема, у “Забороненому царстві” із Джекі Чаном і Джетом Лі.

У 78 років він навчився їздити на мотоциклі. У 80-річному віці ділився планами зайнятися парашутним спортом.

“Поки ви ризикуєте робити те, чого ніколи раніше не робили, ваше серце все ще молодо”, — казав він.

Дешунь переконаний, що “природа визначає вік, але ви визначаєте душевний стан” людини. На його думку, якщо люди вважають, що зробити щось вже пізно для них, то вони, ймовірно, просто шукають привід, щоб відмовитися від цього.

Ван все ж не уникнув того, аби його називали дідусем: 84-річний чоловік має дружину, двох дорослих дітей і онучку.

Дочка Дешуня — 52-річна Ван Цю — працює діджейкою.

Сам Ван сьогодні продовжує активно зніматися в кіно (цьогоріч за його участю вийшла стрічка “Перелітний птах” та дорама “Перший клинок Удана”).

Кілька років тому Дешунь казав про себе:

“У мене немає плану. Я завжди робив все, що приходило мені в голову, і я просто буду просуватися вперед”.

Схоже, він робить це й досі, і не планує зупинятися. Вже 25 серпня Дешуню виповниться 85 років.