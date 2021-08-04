Стиліст Баррі Лі Мое розповів, що на перевтілення Лілі Джеймс в акторку Памелу Андерсон кожен день йшло мінімум по 3 години.

Про це повідомляє журнал Variety.

Джеймс зіграла Андерсон в майбутньому американському міні-серіалі онлайн-відеосервісу Hulu, присвяченому біографії барабанщика рок-гурту Mötley Crüe Томмі Лі і Памели.

Партнером Лілі по шоу став актор Себастіан Стен. У стрічці також знялися Сет Роген, Тейлор Шилінг, Нік Офферман і інші.

Баррі Лі Мо, керівник відділу перукарських послуг серіалу, розповів, що на перевтілення Лілі в Памелу “потрібно було від трьох до п’яти годин на зачіску і макіяж щоранку, перш ніж починалися самі зйомки”.

“Ми використовували 25 перук. Кожен з акторів, і Сет Роген, і Нік Офферман, і Тейлор Шилінг носили накладне волосся, щоб більше нагадувати своїх персонажів. Себастіан – єдиний з усіх, кому не довелося носити перуку. Ми робили його шевелюрі кератинове випрямлення, а також фарбували волосся раз на кілька тижнів”, – додав він.

Прем’єра серіалу запланована на 2022 рік.