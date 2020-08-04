Про це пише Independent.

Роман буде випущений в березні 2021 року видавництвом Hard Case Crime.

Слоган на обкладинці книги, фото якої Кінг опублікував у своєму Twitter-акаунті, говорить: “Тільки у мертвих немає секретів”.

У центі роману виявиться підліток з надприродними здібностями Джеймі Конклін, який вміє “бачити те, що більше ніхто не бачить, і досліджувати те, що не може зрозуміти ніхто інший”. Він допомагає детективам поліції Нью-Йорка і його залучають до розслідування справи недавно померлого вбивці. Який “загрожує завдати свій новий удар з могили”.

“Пізніше” – це прекрасна історія про дорослішання і зіткнення віч-на-віч з власними демонами – метафоричними або, як це часто буває в книгах Кінга, реальними”, – зазначив редактор видавництва Hard Case Crime і письменник Чарльз Ардан.