Відомий американський письменник Стівен Кінг пожертвував 6,5 тисячі доларів початковій школі "Фарвелл" у місті Льюїстон у своєму рідному штаті Мен, щоб група учнів могла видати свої власні книги.

Про це директорка школи Аманда Вінслоу розповіла CNN.

Кінг пожертвував 6,5 тисячі доларів, щоб учні “Програми досліджень авторів” могли опублікувати дві написані ними книги.

Учні — деякі вже закінчили початкову школу і зараз навчаються в середній — працювали над книгами протягом чотирьох років, складаючи карту розвитку персонажа, сюжету і загальної сюжетної лінії. В результаті з’явилися дві книги — перша частина і її сиквел. В цілому рукопис охопив 290 сторінок.

Тепер книги готові до публікації. Завдяки пожертві Кінга вони будуть відправлені до видавництва, а пізніше — доступні для покупки.

Книги частково засновані на подіях, пов’язаних з пандемією COVID-19. Сиквел — адаптація твору Гері Севіджа “Флетчер Маккензі й шлях до цілого” і розповідає про пригоди хлопчика під час пандемії.

“Я займаюся цим останні чотири роки, і раніше тільки люди з моєї школи могли читати те, що я пишу. Дійсно здорово думати, що тепер майже кожен може прочитати твої тексти”, – говорить п’ятикласниця Гейлі Лабрек.

Директорка Вінслоу сказала, що пишається учнями й тим, чого вони досягли.

“Я думаю, дітям поки що важко по-справжньому зрозуміти цей урок наполегливості та терпіння. Але в будь-якому разі вони працювали над цією книгою і тепер починають пожинати плоди своєї важкої праці”, – сказала вона.

CNN зв’язувався зі Стівеном Кінгом для коментаря, але він поки не відповів журналістам.