Про це директорка школи Аманда Вінслоу розповіла CNN.
Кінг пожертвував 6,5 тисячі доларів, щоб учні “Програми досліджень авторів” могли опублікувати дві написані ними книги.
Учні — деякі вже закінчили початкову школу і зараз навчаються в середній — працювали над книгами протягом чотирьох років, складаючи карту розвитку персонажа, сюжету і загальної сюжетної лінії. В результаті з’явилися дві книги — перша частина і її сиквел. В цілому рукопис охопив 290 сторінок.
Тепер книги готові до публікації. Завдяки пожертві Кінга вони будуть відправлені до видавництва, а пізніше — доступні для покупки.
Книги частково засновані на подіях, пов’язаних з пандемією COVID-19. Сиквел — адаптація твору Гері Севіджа “Флетчер Маккензі й шлях до цілого” і розповідає про пригоди хлопчика під час пандемії.
“Я займаюся цим останні чотири роки, і раніше тільки люди з моєї школи могли читати те, що я пишу. Дійсно здорово думати, що тепер майже кожен може прочитати твої тексти”, – говорить п’ятикласниця Гейлі Лабрек.
Директорка Вінслоу сказала, що пишається учнями й тим, чого вони досягли.
“Я думаю, дітям поки що важко по-справжньому зрозуміти цей урок наполегливості та терпіння. Але в будь-якому разі вони працювали над цією книгою і тепер починають пожинати плоди своєї важкої праці”, – сказала вона.
CNN зв’язувався зі Стівеном Кінгом для коментаря, але він поки не відповів журналістам.
- У серпні 2020 року американський письменник Стівен Кінг анонсував вихід нового роману під назвою “Пізніше” (“Later”).